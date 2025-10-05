Serie B risultati settima giornata | il Modena si riprende la vetta primo squillo della Samp

Roma, 5 ottobre 2025 – Si chiude la settima giornata di Serie B: il Modena si riprende la vetta della classifica grazie alla vittoria in casa contro il Modena. Con questo risultato, i gialloblù tornano al successo dopo il pareggio della scorsa giornata e salgono a +2 sul Palermo, con il Frosinone terzo a -3. Prima vittoria per la Samp, che tra le mura amiche supera il Pescara con un rotondo 4-1. Vincono anche l'Empoli contro il Sudtirol e la Carrarese contro la Juve Stabia. La Carrarese cala il tris. Torna al successo la Carrarese, che tra le mura amiche supera la Juve Stabia con un netto 3-0 e sale a quota 10 punti in classifica, raggiungendo proprio Abate e i suoi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

