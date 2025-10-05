Serie A2 | ore 18 al PalaDozza i biancoblù trovano Cividale Out Benvenuti Anumba e Mazzola difficoltà sotto canestro Fortitudo più tattica per ovviare all’emergenza

Sport.quotidiano.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fortitudo si aggrappa al fattore PalaDozza e ai suoi leader per spegnere Cividale e conquistare la seconda vittoria consecutiva. Secondo appuntamento casalingo per la Flats Service che alle 18, ospita al Madison i friulani. Senza Lorenzo Benvenuti, Simon Anumba e Valerio Mazzola la formazione di Attilio Caja affronta una Cividale fresca di vittoria di Supercoppa e del successo sulla favoritissima Verona la settimana scorsa. Avversaria in salute e Fortitudo che non sarebbe da meno vista la netta vittoria, +30, contro Scafati. In questo caso il condizionale sarebbe è d’obbligo vista la difficoltà di una squadra che perso ha perso 3 dei 5 lunghi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Oggi i friulani dovranno fare a meno dell'ex più atteso Deshawn Freeman infortunato e sostituito temporaneamente dal venticinquenne svizzero Toni Rocak.

