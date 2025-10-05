Serie A vittorie di Roma e Bologna

16.58 La Roma passa a Firenze in rimonta 1-2 e sale da sola provvisoriamente in vetta a 15 punti,Viola ancora senza vittorie in crisi a quota 3. Rotondo 4-0 del Bologna sul Pisa: felsinei a 10 punti, nerazzurri ultimi col Genoa a 2. Al 'Franchi', Fiorentina avanti con un gran destro di Kean (14'). Rimonta Roma con Soulé di sinistro (22') e il colpo di testa di Cristante su corner (30'). Al 'Dall'Ara', la sblocca Cambiaghi al 24'. Pisa in 10 per il fallo da ultimo uomo di Touré (36'). Gli altri gol di Moro (38'),Orsolini (40'),Odgaard (53'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

