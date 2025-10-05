Serie A Udinese-Cagliari 1-1 | Kabasele risponde a Borrelli

Termina 1-1 il lunch match della sesta giornata di Serie A tra Udinese e Cagliari. I sardi, in vantaggio al 25? con Gennaro Borrelli, sciupano l’occasione di uscire col bottino pieno dal Bluenergy stadium ma nel finale devono ringraziare Caprile, bravissimo a evitare che la rimonta dei friulani si completi dopo il pareggio di Kabasele al 58?. Parità tra Udinese e Cagliari!?? #UdineseCagliari pic.twitter.comrpre3raOcH — Lega Serie A (@SerieA) October 5, 2025 Il Cagliari risponde così alla sconfitta con l’Inter nell’ultimo turno di campionato, mentre prosegue il momento non positivo dell’Udinese che veniva da due sconfitte consecutive. 🔗 Leggi su Lapresse.it

