Serie A Udinese-Cagliari 1-1 | Borrelli apre Kabasele pareggia i conti

Sololaroma.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 15 toccherà alla Roma scendere in campo nella sesta giornata di Serie A, affrontando la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi. Nel lunch match delle 12.30, invece, sono scese in campo Udinese e Cagliari, che al Bluenergy Stadium si sono divise la posta in palio, portando a casa un punto a testa. 1-1 il risultato finale, con la gara che è stata aperta nel primo tempo dalla rete di Borrelli, che al 25? ha portato in vantaggio gli ospiti risolvendo una confusa mischia in area di rigore bianconera. La reazione dei padroni di casa è arrivata nella ripresa, trovando la rete del pareggio dopo dieci minuti dal rientro in campo grazie a Kabasele, che fissa il punteggio sull’1-1 finale, con i bianconeri che si divorano in altre due occasioni il gol vittoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

serie a udinese cagliari 1 1 borrelli apre kabasele pareggia i conti

© Sololaroma.it - Serie A, Udinese-Cagliari 1-1: Borrelli apre, Kabasele pareggia i conti

In questa notizia si parla di: serie - udinese

Calcio, la provincia incontra la Serie A: intesa tra San Martino 2023 e Udinese

L’Udinese pesca in Serie C: preso Nunziante dal Benevento. Viene considerato il nuovo Donnarumma

Amichevoli Serie A: Napoli e Roma di misura, tris Udinese e poker Torino

serie udinese cagliari 1Udinese Cagliari 1-1: Borrelli non basta ai rossoblù! Pareggio positivo al Bluenergy Stadium - Udinese Cagliari: i rossoblù di Fabio Pisacane scendono in campo per la sesta giornata del campionato di Serie A 2025- Si legge su cagliarinews24.com

UdineseCagliari Diretta Streaming Live e TV Serie A - Cagliari in Diretta Tv e Streaming Live, 6° Giornata Serie A, Domenica 5 Ottobre ore 12:30. Segnala stadiosport.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Udinese Cagliari 1