Serie A Udinese-Cagliari 1-1 | Borrelli apre Kabasele pareggia i conti
Alle ore 15 toccherà alla Roma scendere in campo nella sesta giornata di Serie A, affrontando la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi. Nel lunch match delle 12.30, invece, sono scese in campo Udinese e Cagliari, che al Bluenergy Stadium si sono divise la posta in palio, portando a casa un punto a testa. 1-1 il risultato finale, con la gara che è stata aperta nel primo tempo dalla rete di Borrelli, che al 25? ha portato in vantaggio gli ospiti risolvendo una confusa mischia in area di rigore bianconera. La reazione dei padroni di casa è arrivata nella ripresa, trovando la rete del pareggio dopo dieci minuti dal rientro in campo grazie a Kabasele, che fissa il punteggio sull’1-1 finale, con i bianconeri che si divorano in altre due occasioni il gol vittoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
