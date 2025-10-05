(foto x.comacmilan) La sesta giornata di Serie A si chiude con un pareggio che lascia l’amaro in bocca a Juventus e Milan: all’Allianz Stadium finisce 0-0, un risultato che frena le ambizioni di entrambe le formazioni. I bianconeri inanellano il quinto pareggio consecutivo tra campionato e Champions League e restano fermi a 12 punti, alla pari con l’Inter, scivolando a meno tre dalla vetta occupata da Roma e Napoli. Per i rossoneri si interrompe la serie di quattro vittorie consecutive, ma restano in solitaria al terzo posto con 13 punti. Un match povero di spettacolo quello andato in scena a Torino, con le due squadre che hanno privilegiato l’aspetto tattico all’offensiva. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

Serie A, Roma e Napoli in fuga: inseguono Milan, Inter e Juve