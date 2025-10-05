Serie A Roma corsara a Firenze e prima fuga in vetta Bologna travolgente sul Pisa

I giallorossi ribaltano la Fiorentina con Soulé e Cristante dopo il vantaggio di Kean e si issano al comando della classifica. Rossoblù senza problemi: 4-0 ai toscani rimasti in dieci già nel primo tempo. La sesta giornata di Serie A regala subito emozioni nelle sfide delle 15. Vittoria pesantissima per la Roma, che espugna il “Franchi” battendo 2-1 la Fiorentina e consolida la vetta della classifica. Nell’altro match, dominio del Bologna, che schianta il Pisa con un netto 4-0. Fiorentina-Roma 1-2. Avvio di marca viola con il gran gol da fuori di Moise Kean al 14’, servito da Nicolussi Caviglia. 🔗 Leggi su Sportface.it