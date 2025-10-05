Serie A | la Roma rimonta e batte la Fiorentina 2-1 Decidono Soulé e Cristante

Ildifforme.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittoria in rimonta per la Roma al “Franchi”: i giallorossi superano la Fiorentina per 2-1 e conquistano tre punti preziosi nella corsa europea. Dopo un primo tempo equilibrato e una Viola più intraprendente, la squadra di Gasperini ribalta tutto nella ripresa grazie ai gol di Soulé e Cristante, che rispondono al vantaggio iniziale dei padroni . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

serie a la roma rimonta e batte la fiorentina 2 1 decidono soul233 e cristante

© Ildifforme.it - Serie A: la Roma rimonta e batte la Fiorentina 2-1. Decidono Soulé e Cristante

In questa notizia si parla di: serie - roma

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa

Graziani chiesto in Serie B, si va verso il prestito: la Roma si tutela

Serie A, equilibrio nel derby di Roma

serie roma rimonta batteLa Roma batte la Fiorentina e resta capolista - Al Franci i viola si illudono con Kean che sblocca il match al 14' del primo tempo con un gol alla distanza: ma alla squadra di Gasperini bast ... Si legge su ansa.it

serie roma rimonta batteLa Roma vince a Firenze in rimonta ed è prima: crisi Pioli. Poker Bologna col Pisa - Quinta vittoria in 6 partite per la Roma di Gasperini che espugna il Franchi in rimonta: il gol di Kean al 14' illude la Fiorentina che incassa il quarto KO stagionale. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Serie Roma Rimonta Batte