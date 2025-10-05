Serie A Juventus-Milan 0-0 | occasione per i rossoneri! | LIVE News

Pianetamilan.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 20:45 allo stadio 'Allianz Stadium' c'è il Juventus-Milan, sesta giornata della Serie A 2025-2026: ecco il LIVE con la diretta testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

serie a juventus milan 0 0 occasione per i rossoneri live news

© Pianetamilan.it - Serie A, Juventus-Milan 0-0: occasione per i rossoneri! | LIVE News

In questa notizia si parla di: serie - juventus

Real Madrid, dopo Modric un altro veterano verso la Serie A: la Juventus fa sul serio

Serie A femminile, Parma-Juventus Women 0-2. Partenza sprint: gol e highlights

Serie A, Juventus-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv

serie juventus milan 0LIVE Juventus-Milan 0-0 Serie A 2025/2026: Milan Dominante, Juventus Difende - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Si legge su sport.virgilio.it

serie juventus milan 0Juventus-Milan 0-0, il risultato LIVE - Luka Modric non è il giocatore più anziano a giocare per la prima volta nella sfida tra Juventus e Milan in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (40 anni, 26 giorni): questo particolare primato ... Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Juventus Milan 0