Serie A il Napoli ribalta il Genoa 2-1 e torna in vetta con la Roma
Al Maradona gli azzurri vanno sotto per la prodezza di tacco di Ekhator, ma nella ripresa rimontano con Anguissa e Höjlund. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Vieira, ultima in classifica. Il Napoli di Antonio Conte reagisce da grande squadra e si impone 2-1 in rimonta sul Genoa allo stadio Diego Armando Maradona, tornando in testa alla classifica di Serie A a quota 15 insieme alla Roma dopo sei giornate. Rossoblù in vantaggio al 33’ grazie a un colpo di tacco spettacolare del giovane Ekhator, servito da Norton-Cuffy. I padroni di casa perdono Lobotka per infortunio e chiudono il primo tempo in difficoltà. 🔗 Leggi su Sportface.it
Napoli, Antonio Conte inizia male: ko 2-0 con l'Arezzo (Serie C) al debutto
Calciomercato.com – Napoli, De Bruyne: “Il Manchester City rimarrà il mio club per sempre. La Serie A va più lenta della Premier. Conte è diverso da Guardiola”
Milan batte Napoli a San Siro, 2-1: scatto in testa alla Serie A
Serie A. Napoli-Genoa 2-1: vittoria sofferta degli azzurri al "Maradona" e rimangono in vetta al campionato Fiorentina-Roma 1-2 e Bologna-Pisa 4-0 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-sesta - facebook.com Vai su Facebook
Serie A MS | Milan 2-1 Napoli ? 3' Saelemaekers ? 31' Pulisic 57' Estupinan ? 60' De Bruyne (P) - X Vai su X
