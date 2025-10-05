Serie A il Napoli ribalta il Genoa 2-1 e torna in vetta con la Roma

Al Maradona gli azzurri vanno sotto per la prodezza di tacco di Ekhator, ma nella ripresa rimontano con Anguissa e Höjlund. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Vieira, ultima in classifica. Il Napoli di Antonio Conte reagisce da grande squadra e si impone 2-1 in rimonta sul Genoa allo stadio Diego Armando Maradona, tornando in testa alla classifica di Serie A a quota 15 insieme alla Roma dopo sei giornate. Rossoblù in vantaggio al 33’ grazie a un colpo di tacco spettacolare del giovane Ekhator, servito da Norton-Cuffy. I padroni di casa perdono Lobotka per infortunio e chiudono il primo tempo in difficoltà. 🔗 Leggi su Sportface.it