Serie A 6a giornata | Napoli-Genoa 2-1

19.55 Un Napoli a due facce rimonta il Genoa al 'Maradona' (2-1) e si rialza dopo il ko in casa Milan.Conte sempre in vetta. Il super gol di tacco di Ekhator (33'), su assist di Norton-Cuffy, colpisce nel nel 1° tempo i partenopei, senza ritmo e sterili nella pressione. Unica chance per Politano (alto), ospiti compatti. Pari degli azzurri al 57':cross Spinazzola,rimpallo,Anguissa insacca di testa Neres murato, Leali vola su Di Lorenzo che a ruota prende anche un palo.Il gol del sorpasso è nell'aria e a segnarlo è Hojlund (75')dopo una respinta di Leali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it