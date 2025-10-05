Arriva in libreria e fumetteria il prossimo 24 ottobre NON LASCIARE LA MIA MANO, trasposizione a fumetti che rende in maniera unica le atmosfere dell’omonimo best-seller di Michel Bussi. Nel volume Frédéric Duval e Didier Cassegrain mettono a punto un thriller mozzafiato che ci trasporta nei maestosi scenari dell’isola della Réunion per una caccia all’uomo emozionante e piena di colpi di scena. Liane e Martial Bellion, assieme alla loro figlioletta Sofa, si godono i sapori agrodolci e il clima tropicale dell’isola della Réunion. Sembra una vacanza da sogno. Ma la coppia, apparentemente perfetta, pare entrare in crisi quando Liane scompare misteriosamente dalla sua camera d’albergo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “NON LASCIARE LA MIA MANO”