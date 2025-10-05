Sergio Bonelli Editore presenta NON LASCIARE LA MIA MANO

Arriva in libreria e fumetteria il prossimo 24 ottobre  NON LASCIARE LA MIA MANO,  trasposizione a fumetti che rende in maniera unica le atmosfere dell’omonimo best-seller di  Michel Bussi.  Nel volume  Frédéric Duval e Didier Cassegrain  mettono a punto un thriller mozzafiato che ci trasporta nei maestosi scenari dell’isola della Réunion per una caccia all’uomo emozionante e piena di colpi di scena. Liane e Martial Bellion, assieme alla loro figlioletta Sofa, si godono i sapori agrodolci e il clima tropicale dell’isola della Réunion. Sembra una vacanza da sogno. Ma la coppia, apparentemente perfetta, pare entrare in crisi quando Liane scompare misteriosamente dalla sua camera d’albergo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

