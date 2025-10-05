Serena scommette sulla Juve | Si sta ritrovando anche se con fatica Yildiz? Io se fossi in Tudor gli direi questo

Juventusnews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serena così su Juve Milan: i bianconeri si ritrovano con l’istinto, i rossoneri hanno il vantaggio di non avere le coppe. La sua analisi. Una voce speciale, quella di chi ha vissuto le emozioni di  Juve-Milan  con entrambe le maglie.  Aldo Serena, doppio ex della sfida, ha presentato il big match di questa sera in un’intervista a  Il Corriere della Sera, analizzando lo stato di forma delle due squadre e individuando il duello che potrebbe decidere la partita. Juve Milan: l’analisi del doppio ex. L’ex attaccante ha prima di tutto descritto una  Juventus  in crescita ma ancora incostante, per poi sottolineare il vantaggio di cui gode il  Milan  di  Allegri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

serena scommette sulla juve si sta ritrovando anche se con fatica yildiz io se fossi in tudor gli direi questo

© Juventusnews24.com - Serena scommette sulla Juve: «Si sta ritrovando anche se con fatica. Yildiz? Io se fossi in Tudor gli direi questo»

In questa notizia si parla di: serena - scommette

Aldo Serena scommette sulla Juventus: «Ha un nuovo corso, senza spese folli. Per questo mi sento di dire questo sui bianconeri»

Serena: "La Juventus si sta ritrovando con fatica, lascerei Yildiz più libero di esprimersi" - Solo quando in campo va una squadra che pensa di meno e ragiona d’istinto, riesce a recuperare. Secondo tuttomercatoweb.com

serena scommette juve staSerena: “Lascerei Yildiz più libero di esprimere la sua fantasia” - Aldo Serena, ex giocatore della Juventus, ha parlato al Corriere della Sera, soffermandosi sulla sfida di oggi tra i bianconeri e i rossoneri: "La Juventus si sta ritrovando, ma con fatica. Da tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Serena Scommette Juve Sta