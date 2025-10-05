Serafino In bloom
“In Bloom”: un progetto fotografico di Serafino a cura di Irene Bernardi. Galleria Leòn presenta “In Bloom”, mostra fotografica di Serafino a cura di Irene Bernardi. Un giardino di corpi, paesaggi ed elementi vegetali in cui ripensare le relazioni, l’amore e l’ordine sociale. Nel corso della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: serafino - bloom
in the most ferocious heat and drought the flowers of the eucalyptus and the bees’ honeycombs bloom together. Nel caldo e nella siccità sbocciano i fiori degli eucalipti e i melari delle api #bees #honey #honeybees #honig #miele #miel #honeycomb #beek - facebook.com Vai su Facebook
SERAFINO/ Il film (e una canzone) con la semplicità di Adriano Celentano - Oggi Adriano Celentano compie 80 anni e proprio 50 anni fa usciva al cinema Serafino, film di Pietro Germi con protagonista il Molleggiato. Si legge su ilsussidiario.net
Serafino unico italiano nel Comitato mondiale di oculistica pediatrica - Massimiliano Serafino, direttore di Oculistica dell'Istituto Gaslini è l'unico italiano nominato membro del Comitato scientifico della società mondiale di oftalmologia pediatrica e strabismo. Segnala ansa.it