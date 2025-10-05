Sentieri del Monte Stella al via la riqualificazione | 300mila euro per la rete escursionistica

Salernotoday.it | 5 ott 2025

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha approvato il progetto di fattibilità per il recupero della rete sentieristica del Monte Stella, stanziando 300mila euro per ridare vita a percorsi storici e naturalistici. L'intervento mira a migliorare la fruibilità dell'area per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

