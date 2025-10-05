Seno-N lo sai te lo spiego – Quando la Breast Unit assume un valore sociale convegno a Montecitorio
Giorgio Mulè ROMA – Mercoledì 8 ottobre, alle ore 14.30, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolge il convegno “Seno-N lo sai te lo spiego – Quando la Breast Unit assume un valore sociale”. Sono previsti, nell’occasione, i saluti del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, e della segretaria di presidenza, Annarita Patriarca. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Saluti istituzionali: On. Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera dei Deputati On. Paola Frassinetti – Sottosegretaria di Stato al Ministero di Istruzione e Merito On. Paolo Barelli – Presidente Gruppo Forza Italia, Camera dei Deputati On. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
