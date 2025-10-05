Senago la terza vasca avanza | abbattute in due giorni centinaia di piante
. Avanzano a ritmo intenso i lavori per la realizzazione della terza vasca di laminazione, quella che sorgerà sul lato opposto della via De Gasperi rispetto alle due già realizzate. Vasche di laminazione del Seveso, a Senago si prepara la terza Tra martedì e . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: senago - terza
Tennis Senago - facebook.com Vai su Facebook
Senago, la terza vasca avanza: abbattute in due giorni centinaia di piante - Avanzano a ritmo intenso i lavori per la realizzazione della terza vasca di ... Si legge su ilnotiziario.net