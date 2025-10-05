Sei un’arpia te lo dico Grande Fratello il concorrente non si è retto più | lei totalmente spiazzata

Nella casa del Grande Fratello i concorrenti iniziano a mostrarsi per quello che sono, cercando di creare legami più autentici. Dopo il momento di commozione di Francesca Carrara, che ha raccontato le proprie difficoltà economiche, un nuovo confronto anima la Casa: quello tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta. Il modello sceglie un approccio indiretto per entrare in sintonia con la coinquilina, ma lo fa con una frase che la sorprende: “Sei un po’ un’arpia”. Anita, perplessa, replica subito: “Non mi definisco così, e ti dò anche eventualmente le motivazioni”. Jonas chiarisce che la sua non vuole essere un’offesa, ma piuttosto una provocazione per spingerla ad aprirsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

