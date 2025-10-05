Segreti di famiglia 2 anticipazioni dal 6 al 10 ottobre | Defne rapita Ridvan assassinato
Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap turca di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 6 al 10 ottobre? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi. Yargi – Segreti di famiglia 2, trame al 10 ottobre: Defne viene sequestrata. Saranno momenti drammatici quelli che vivrà Defne nei prossimi episodi Segreti di famiglia. La bambina verrà infatti rapita e rinchiusa in una cella frigorifera. La tensione sarà altissima quando gli inquirenti riusciranno a scoprire che – poco prima di far perdere le sue tracce – Defne era stata vista su un autobus insieme a una donna. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: segreti - famiglia
Segreti di famiglia 2, replica puntata 14 luglio in streaming | Video Mediaset
Segreti di famiglia 2025: sparatorie, sospensioni e funerali in un racconto avvincente
Segreti di famiglia 2, replica puntata 15 luglio in streaming | Video Mediaset
"Defne è scomparsa" I nuovi episodi di #SegretiDiFamiglia2 sono disponibili gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity https://mdst.it/Segreti-di-famiglia - facebook.com Vai su Facebook
Segreti di Famiglia a ottobre 2025: trame e anticipazioni - Le anticipazioni dei nuovi episodi di Yargi di ritorno su Mediaset Infinity. Come scrive tvserial.it
Segreti di Famiglia, anticipazioni dal 6 al 10 ottobre 2025 - 10 ottobre 2025: trame degli episodi di Yargi disponibili dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity. Segnala tvserial.it