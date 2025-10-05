Seggi aperti in Calabria Tridico sfida Occhiuto per la Presidenza

Roma, 5 ott. (askanews) – Seggi aperti in tutta la Calabria per l’elezione del nuovo Presidente della Regione e del nuovo Consiglio Regionali: elezioni anticipate lampo per la decisione imprevista del Governatore uscente e ricandidato dal centrodestra Roberto Occhiuto di dimettersi e rimettere ai calabresi la decisione se confermarlo presidente anche dopo aver ricevuto un avviso di garanzia. Si vota tutta la giornata di oggi no stop fino alle 23. Con rilevazione dell’affluenza alle urne alle 12 lle 19 e a chiusra seggi della prima giornata. E poi domani di nuovo dalle 7 alle 15, quando si potrà conoscere l’affluenza definitiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it