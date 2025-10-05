Sedia rossa girevole e fuga nel verde | È lì da giorni #lafotodeilettori

Ora d'aria o fuga dall'ufficio? Poco importa. Una sedia rossa e girevole è stata addossata al tronco di uno dei pini che fanno ombra in via Appia Nuova, all'altezza di via Santa Maria Ausiliatrice. A segnalarcelo è Cristina, una lettrice che abita in quella zona. «Quel pezzo di arredamento è lì da almeno quattro giorni. Lo vedo ogni volta che porto a spasso il cane. Possibile sperare in una rimozione?», chiede. Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906  . 🔗 Leggi su Iltempo.it

