Sedia rossa girevole e fuga nel verde | È lì da giorni #lafotodeilettori

Ora d'aria o fuga dall'ufficio? Poco importa. Una sedia rossa e girevole è stata addossata al tronco di uno dei pini che fanno ombra in via Appia Nuova, all'altezza di via Santa Maria Ausiliatrice. A segnalarcelo è Cristina, una lettrice che abita in quella zona. «Quel pezzo di arredamento è lì da almeno quattro giorni. Lo vedo ogni volta che porto a spasso il cane. Possibile sperare in una rimozione?», chiede. Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906 . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sedia rossa girevole e fuga nel verde: "È lì da giorni" #lafotodeilettori

In questa notizia si parla di: sedia - rossa

