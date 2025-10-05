Secondo l’Idf 900 mila palestinesi hanno lasciato Gaza City

Lettera43.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riportato dall’ Idf, ha riportato il Times of Israel, la popolazione palestinese di Gaza City si sarebbe quasi del tutto trasferita altrove: «La città è ormai vuota». Le stime dell’esercito israeliano indicano che 900 mila persone, su un totale di circa un milione di residenti prima della grande offensiva israeliana, avrebbero lasciato la città per spostarsi verso il sud della Striscia. I dati israeliani segnalano inoltre un incremento del ritmo degli spostamenti nelle ultime settimane, coincidente con l’avanzata delle truppe all’interno dell’area urbana di Gaza. David Zini prende ufficialmente il controllo dello Shin Bet. 🔗 Leggi su Lettera43.it

secondo l8217idf 900 mila palestinesi hanno lasciato gaza city

© Lettera43.it - Secondo l’Idf 900 mila palestinesi hanno lasciato Gaza City

In questa notizia si parla di: secondo - mila

Trova 190 mila euro di buoni postali dentro al mobile usato acquistato online: secondo la legge gli spetta il 10%

Secondo l’Onu almeno 21 mila bambini a Gaza sono rimasti disabili

Affari Tuoi, vinti 300 mila euro per il secondo giorno di seguito. De Martino scherza: “Non so se ci vedremo domani”

Cerca Video su questo argomento: Secondo L8217idf 900 Mila