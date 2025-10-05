Secondo quanto riportato dall’ Idf, ha riportato il Times of Israel, la popolazione palestinese di Gaza City si sarebbe quasi del tutto trasferita altrove: «La città è ormai vuota». Le stime dell’esercito israeliano indicano che 900 mila persone, su un totale di circa un milione di residenti prima della grande offensiva israeliana, avrebbero lasciato la città per spostarsi verso il sud della Striscia. I dati israeliani segnalano inoltre un incremento del ritmo degli spostamenti nelle ultime settimane, coincidente con l’avanzata delle truppe all’interno dell’area urbana di Gaza. David Zini prende ufficialmente il controllo dello Shin Bet. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Secondo l’Idf 900 mila palestinesi hanno lasciato Gaza City