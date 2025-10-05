Secondo l’Idf 900 mila palestinesi hanno lasciato Gaza City
Secondo quanto riportato dall’ Idf, ha riportato il Times of Israel, la popolazione palestinese di Gaza City si sarebbe quasi del tutto trasferita altrove: «La città è ormai vuota». Le stime dell’esercito israeliano indicano che 900 mila persone, su un totale di circa un milione di residenti prima della grande offensiva israeliana, avrebbero lasciato la città per spostarsi verso il sud della Striscia. I dati israeliani segnalano inoltre un incremento del ritmo degli spostamenti nelle ultime settimane, coincidente con l’avanzata delle truppe all’interno dell’area urbana di Gaza. David Zini prende ufficialmente il controllo dello Shin Bet. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Trova 190 mila euro di buoni postali dentro al mobile usato acquistato online: secondo la legge gli spetta il 10%
Secondo l’Onu almeno 21 mila bambini a Gaza sono rimasti disabili
Affari Tuoi, vinti 300 mila euro per il secondo giorno di seguito. De Martino scherza: “Non so se ci vedremo domani”
Quanti metri quadri compro con 200 mila euro? Secondo l'analisi dell'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa che ha preso in considerazione le dieci principali città d'Italia, Milano e Roma si classificano tra le città più costose: con 200 mila euro si acquistano 67
Già 400 mila le persone che, secondo l'esercito, hanno abbandonato #Gaza City. Ma più di mezzo milione rimangono ancora in città: per malati, feriti e anziani è impossibile partire. #Tg1 Perla Di Poppa