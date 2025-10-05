Secondigliano dopo l' incidente spara a un ventenne e poi scappa | indagato un 16enne
Un incidente stradale all'alba a Napoli, un sedicenne che filma la scena con il suo cellulare, uno dei due autisti coinvolti nello scontro che va su tutte le furie.
Spari nella notte a Secondigliano, 20enne ferito con due proiettili dopo un incidente
