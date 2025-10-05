Seccardini | Atletico Ascoli pronto a reagire

Dopo una settimana complicata, con tre sconfitte in otto giorni, l’allenatore dell’ Atletico Ascoli Simone Seccardini ha analizzato il momento della squadra alla vigilia della sfida contro il San Marino. È stata una settimana complicata. Come vi siete preparati? "È stata una settimana difficile, ma abbiamo analizzato con attenzione gli errori commessi per capire dove possiamo migliorare. In questi giorni ci siamo allenati bene, con la stessa intensità e abnegazione che abbiamo dal 16 luglio. I ragazzi non hanno mai sbagliato approccio in nessuna seduta: è un segnale importante, significa che il gruppo è concentrato e ha voglia di reagire". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Seccardini: "Atletico Ascoli pronto a reagire"

