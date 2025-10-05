Se tornasse libero Salvatore Ocone ucciderebbe anche il terzo figlio La dichiarazione della gip

Salvatore Ocone, l’uomo di 58 anni accusato di aver ucciso, a Paupisi, in provincia di Benevento, la moglie Elisabetta Polcino, 49 anni, il figlio quindicenne Cosimo e lasciato in fin di vita Antonia di 16 anni, avrebbe potuto colpire anche il terzo figlio, Mario L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - “Se tornasse libero Salvatore Ocone ucciderebbe anche il terzo figlio”. La dichiarazione della gip

In questa notizia si parla di: tornasse - libero

Salvatore Ocone, il gip: «Ferocia omicida, se tornasse libero ucciderebbe anche il terzo figlio Mario». Come sta la 16enne ferita

“Ferocia omicida”, il gip su Ocone: “Se tornasse libero ucciderebbe anche il terzo figlio”

Strage di Paupisi, il gip: “Ocone ucciderebbe anche il terzo figlio se tornasse libero” - X Vai su X

GRAZIA PARZIALE A MASSIMO ZEN: POTRÀ TORNARE LIBERO DOPO OLTRE DUE ANNI IN CARCERE Massimo Zen, 54 anni, ex guardia giurata di Cittadella, ha ottenuto la grazia parziale dal Presidente della Repubblica. Era detenuto da oltre due anni a - facebook.com Vai su Facebook

Salvatore Ocone, il gip: «Ferocia omicida, se tornasse libero ucciderebbe anche il terzo figlio Mario». Come sta la 16enne ferita - Sono le parole choc del gip Silvia Lubrano, che nella convalida del fermo del 58enne che ha ucciso a colpi di pietra ... Si legge su leggo.it

“Ferocia omicida”, il gip su Ocone: “Se tornasse libero ucciderebbe anche il terzo figlio” - Il giudice: "Colpì moglie e figli con un masso di 7 chili" "Se tornasse libero, ucciderebbe anche il terzo figlio". Scrive thesocialpost.it