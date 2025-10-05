Se tornasse libero Salvatore Ocone ucciderebbe anche il terzo figlio La dichiarazione della gip

Cilentoreporter.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvatore Ocone, l’uomo di 58 anni accusato di aver ucciso, a Paupisi, in provincia di Benevento, la moglie Elisabetta Polcino, 49 anni, il figlio quindicenne Cosimo e lasciato in fin di vita Antonia di 16 anni, avrebbe potuto colpire anche il terzo figlio, Mario L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

se tornasse libero salvatore ocone ucciderebbe anche il terzo figlio la dichiarazione della gip

© Cilentoreporter.it - “Se tornasse libero Salvatore Ocone ucciderebbe anche il terzo figlio”. La dichiarazione della gip

In questa notizia si parla di: tornasse - libero

Salvatore Ocone, il gip: «Ferocia omicida, se tornasse libero ucciderebbe anche il terzo figlio Mario». Come sta la 16enne ferita

“Ferocia omicida”, il gip su Ocone: “Se tornasse libero ucciderebbe anche il terzo figlio”

tornasse libero salvatore oconeSalvatore Ocone, il gip: «Ferocia omicida, se tornasse libero ucciderebbe anche il terzo figlio Mario». Come sta la 16enne ferita - Sono le parole choc del gip Silvia Lubrano, che nella convalida del fermo del 58enne che ha ucciso a colpi di pietra ... Si legge su leggo.it

tornasse libero salvatore ocone“Ferocia omicida”, il gip su Ocone: “Se tornasse libero ucciderebbe anche il terzo figlio” - Il giudice: "Colpì moglie e figli con un masso di 7 chili" "Se tornasse libero, ucciderebbe anche il terzo figlio". Scrive thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Tornasse Libero Salvatore Ocone