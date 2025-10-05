Se questo è un corteo per la pace | Roma devastata 41 agenti feriti 2 arresti FdI | basta impunità
Un bollettino di guerra al termine della manifestazione per la pace: è il bilancio degli scontri al termine della manifestazione pro Palestina, di sabato a Roma, 41 feriti tra le forze dell’ordine, due arresti, 262 persone identificate, due auto alle fiamme e decine di negozi danneggiati. Tra i 41 feriti delle forze dell’ordine, 35 poliziotti, 3 militari della Guardia di finanza, 2 dell’Arma dei carabinieri e un agente della polizia penitenziaria. Una manifestazione con un milione di partecipanti, secondo gli organizzatori, che nel corso della serata, è degenerata in scontri e devastazioni nel cuore della capitale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: corteo - pace
"Stop al genocidio a Gaza": il corteo Pro-Pal assedia la Mostra del Cinema di Venezia. Pupi Avati: "Boicottare il cinema non porta pace"
Il maxi-corteo avanza. Una sfilata colorata nel nome della pace: "L’obiettivo comune"
Fiaccolata per la pace. In corteo con la Diocesi per invitare al dialogo: "Basta con le guerre"
Un milione per la pace Il corteo pro Palestina, festa di slogan e colori Ma finisce con gli scontri Valeria Costantini , @corriereroma - X Vai su X
DEFINISCI PROPAL Roma, 4 Ottobre 2025: durante il corteo "per la pace", i pacifinti pro-pal sfilano con la bandiera di Hezbollah e la sagoma di un terrorista nel proprio striscione che parla di "resistenza" - facebook.com Vai su Facebook
Corteo a Roma, scontri tra Pro Pal e polizia a piazza Vittorio: 11 fermati. Bombe carta contro sede Casapound. Tra le forze dell'ordine 41 feriti - Il percorso interesserà viale della Piramide Cestia, piazza Albania, ... ilmessaggero.it scrive
Da Palermo a Milano, le voci del corteo pacifico per la Palestina a Roma - A percorrere le strade della Capitale ci sono studenti, docenti, persone comuni, attivisti, famiglie con bambini. Scrive romatoday.it