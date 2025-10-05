Un bollettino di guerra al termine della manifestazione per la pace: è il bilancio degli scontri al termine della manifestazione pro Palestina, di sabato a Roma, 41 feriti tra le forze dell’ordine, due arresti, 262 persone identificate, due auto alle fiamme e decine di negozi danneggiati. Tra i 41 feriti delle forze dell’ordine, 35 poliziotti, 3 militari della Guardia di finanza, 2 dell’Arma dei carabinieri e un agente della polizia penitenziaria. Una manifestazione con un milione di partecipanti, secondo gli organizzatori, che nel corso della serata, è degenerata in scontri e devastazioni nel cuore della capitale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Se questo è un corteo per la pace: Roma devastata, 41 agenti feriti, 2 arresti. FdI: basta impunità