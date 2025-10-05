Se ne va a 100 anni Celio Bottaro l’ultimo testimone della Resistenza padovana
Aveva festeggiato 100 anni il 29 giugno 2025. Si è spento nella notte tra il 3 e il 4 ottobre Celio Bottaro, ultimo partigiano di Padova e tra i testimoni diretti della Resistenza veneta.Originario dell’Arcella, Bottaro aveva vissuto per gran parte della sua vita nel quartiere di San Bellino. Da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: anni - celio
Dopo 33 anni, 45 ex compagni di scuola del Liceo Classico Celio di #Rovigo si ritrovano insieme. Si sono dati appuntamento all’Agriturismo I Quarti di #GuardaVeneta. - facebook.com Vai su Facebook
I 100 anni della Società Geografica Italiana - Si festeggiano quest'anno i 100 anni della Società geografica Italiana al Celio , all'interno di Villa Celimontana, Nel servizio di Stefania Cappa l'intervista a Claudio Cerreti direttore. Riporta rainews.it