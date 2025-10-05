Mosca potrebbe presto diventare un obiettivo di Kiev portando il conflitto in Ucraina ad un'escalation senza precedenti. Più delle sanzioni internazionali e dei droni lanciati dall'esercito ucraino contro gli impianti energetici russi, la strategia di Putin che ha trasformato l'operazione militare speciale in una logorante guerra di trincea potrebbe presto essere messa in discussione da una decisione al momento al vaglio dell'amministrazione americana. Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal la Casa Bianca sta infatti valutando la possibilità di fornire all'Ucraina, tra gli altri, missili a lungo raggio quali i Tomahawks e i Barracuda in grado di raggiungere obiettivi nel raggio di circa 1500 miglia arrivando così ad includere la capitale russa nella lista dei target. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Se la guerra arriverà a Mosca cambierà tutto"