Se la guerra arriverà a Mosca cambierà tutto
Mosca potrebbe presto diventare un obiettivo di Kiev portando il conflitto in Ucraina ad un'escalation senza precedenti. Più delle sanzioni internazionali e dei droni lanciati dall'esercito ucraino contro gli impianti energetici russi, la strategia di Putin che ha trasformato l'operazione militare speciale in una logorante guerra di trincea potrebbe presto essere messa in discussione da una decisione al momento al vaglio dell'amministrazione americana. Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal la Casa Bianca sta infatti valutando la possibilità di fornire all'Ucraina, tra gli altri, missili a lungo raggio quali i Tomahawks e i Barracuda in grado di raggiungere obiettivi nel raggio di circa 1500 miglia arrivando così ad includere la capitale russa nella lista dei target. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Guerra Ucraina Russia, massiccio raid su Kiev. Trump: "Pronto a sanzioni a Mosca" - Pesante bilancio del massiccio attacco condotto dalla Russia su Kiev con centinaia di droni e missili. tg24.sky.it scrive
Guerra Ucraina Russia, Putin: Zelensky può incontrarmi a Mosca. Kiev: Inaccettabile - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di essere disposto a incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a patto che l’incontro sia "ben preparato". Da tg24.sky.it