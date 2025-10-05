Scuse fantasiose per non essere multati per abbandono di rifiuti e viaggio fra chi pratica bondage fetish e sadomaso

Rifiuti abbandonati ovunque e multe. Sono anni ormai che si sente questo refrain. Giuseppe Caruana, per Dossier, è salito a bordo di un'auto civetta del nucleo di polizia ambientale dei vigili urbani ed ha documentato le attività di controllo. Con una telecamera nascosta ha filmato le fasi di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it