Scuola chiusa dopo un giorno | frazione senza primaria Beffati i genitori di Sala al Barro di Galbiate | Nessun preavviso
GALBIATE – Hanno faticato tanto per tenersi la loro piccola scuola. Insegnanti, genitori, alunni, residenti della frazion e, tutti assieme, convinti che una scuola è l’anima di una comunità. La scuola è rimasta però aperta solo un giorno, il primo, dopo è stata subito chiusa, senza preavviso, perché ci piove dentro e perché non è sicura. Dal secondo giorno di lezioni, sessanta bambini della primaria di Sala al Barro di Galbiate, l’unico plesso che era rimasto in una delle frazioni del paese, sono così ammassati nella sede centrale, insieme ai compagni che già erano iscritti lì e che, per far loro posto, hanno dovuto rinunciare a laboratori e aule comuni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: scuola - chiusa
Birmingham, 12enne cacciata dalla scuola per abito con bandiera inglese: scuola chiusa per minacce
Si addormenta a scuola ma nessuno se ne accorge, 11enne chiusa per 5 ore nell’Istituto: liberata dai pompieri
Manchester, studentessa si addormenta e resta chiusa 5 ore a scuola
Sassari, topi in classe: chiusa la scuola di via De Carolis Gli alunni delle elementari sono stati fatti uscire a metà mattina dopo l’ennesimo “ritrovamento” - facebook.com Vai su Facebook
Quando la scuola entra in ospedale: il diritto allo studio dei più fragili - Le lezioni in ospedale e l’istruzione domiciliare dovrebbero essere già attive il primo giorno di scuola, ma spesso i progetti partono a rilento, lasciando in sospeso proprio quei bambini e ragazzi ch ... Lo riporta panorama.it
Rientro a scuola, lo psichiatra Mencacci: «Perché è giusto iniziare a studiare già dai giorni prima» - Ma è davvero utile iniziare a studiare qualche giorno prima della ripresa ufficiale delle lezioni ... Segnala corriere.it