Scuola chiusa dopo un giorno | frazione senza primaria Beffati i genitori di Sala al Barro di Galbiate | Nessun preavviso

GALBIATE – Hanno faticato tanto per tenersi la loro piccola scuola. Insegnanti, genitori, alunni, residenti della frazion e, tutti assieme, convinti che una scuola è l’anima di una comunità. La scuola è rimasta però aperta solo un giorno, il primo, dopo è stata subito chiusa, senza preavviso, perché ci piove dentro e perché non è sicura. Dal secondo giorno di lezioni, sessanta bambini della primaria di Sala al Barro di Galbiate, l’unico plesso che era rimasto in una delle frazioni del paese, sono così ammassati nella sede centrale, insieme ai compagni che già erano iscritti lì e che, per far loro posto, hanno dovuto rinunciare a laboratori e aule comuni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

