Scritta antisemita compare sulla serranda di un panificio kosher a Roma | Ebrei di me*da bruciate tutti

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ebrei di me*da, bruciate tutti", questa la scritta comparsa sulla serranda di un fornaio kosher a Roma, nella zona di viale Marconi. Non sono tardate ad arrivare le risposte della politica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scritta - antisemita

“Hitler ne ha rimasti molti di ebrei”: scritta antisemita vicino alla lapide commemorativa

Scritta antisemita in via Gluck: identica a quella trovata dal regista Gabbai davanti allo studio

«Ebrei di me**a bruciate tutti», spunta scritta antisemita su un panificio kosher: il caso a Roma

"Ebrei di me**a, bruciate tutti": la scritta choc sulla serranda del panificio - Una scritta choc quella che è comparsa nelle scorse ore sulla serranda di un panificio kosher a Roma. Come scrive today.it

scritta antisemita compare serrandaScritta shock sulla serranda di un panificio kosher a Roma, indaga la polizia - La frase, vergata con vernice nera e a caratteri cubitali, sarebbe comparsa nella notte dopo il corteo per Gaza ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Scritta Antisemita Compare Serranda