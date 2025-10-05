Scritta antisemita compare sulla serranda di un panificio kosher a Roma | Ebrei di me*da bruciate tutti
"Ebrei di me*da, bruciate tutti", questa la scritta comparsa sulla serranda di un fornaio kosher a Roma, nella zona di viale Marconi. Non sono tardate ad arrivare le risposte della politica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: scritta - antisemita
“Hitler ne ha rimasti molti di ebrei”: scritta antisemita vicino alla lapide commemorativa
Scritta antisemita in via Gluck: identica a quella trovata dal regista Gabbai davanti allo studio
«Ebrei di me**a bruciate tutti», spunta scritta antisemita su un panificio kosher: il caso a Roma
Un autobus Atac con la scritta “Gaza” a Roma L'autista, probabilmente aderente allo sciopero e di ritorno al deposito, è rimasto bloccato dal corteo degli studenti ed ha esposto la scritta GAZA L'immagine è diventata virale https://www.romatoday.it/~go/i/15803 - facebook.com Vai su Facebook
Sicurezza, il prefetto Lamberto Giannini dopo gli scontri e le scritte sui muri: «No alla deriva antisemita» - X Vai su X
"Ebrei di me**a, bruciate tutti": la scritta choc sulla serranda del panificio - Una scritta choc quella che è comparsa nelle scorse ore sulla serranda di un panificio kosher a Roma. Come scrive today.it
Scritta shock sulla serranda di un panificio kosher a Roma, indaga la polizia - La frase, vergata con vernice nera e a caratteri cubitali, sarebbe comparsa nella notte dopo il corteo per Gaza ... Da rainews.it