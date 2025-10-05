Scotty deve comandare l’enterprise in star trek | strange new worlds
Nel panorama delle produzioni di Star Trek, la serie Strange New Worlds si distingue per aver portato sullo schermo personaggi iconici e nuove interpretazioni dei classici. Con l’avanzare della terza stagione, si apre una discussione sulla necessità di vedere alcuni personaggi assumere ruoli di comando più significativi, in particolare in vista del passaggio al futuro universo di Star Trek: The Original Series. Questo articolo analizza le opportunità che potrebbero permettere a figure come Scotty di salire ufficialmente sul ponte come comandante. star trek: strange new worlds e le possibilità per scott. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
