Scoppia l' incendio in un appartamento ed è il caos in un intero quartiere

Due persone, i proprietari dell'appartamento, sono riusciti ad abbandonare la casa e, di fatto, a mettersi in salvo. Inferno di fuoco e fumo, durante la notte, in zona Anime Sante a Racalmuto dove sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, due ambulanze del 118 e le pattuglie. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

