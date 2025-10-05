Scontro tra vecchi leader e i comandanti giovani | ecco perché Hamas è in crisi
Sarà uno dei leader di spicco di Hamas, Khalil al-Hayya, a guidare i negoziati per porre fine alla guerra di Gaza. La delegazione arriverà al Cairo oggi, prima di dirigersi a Sharm el-Sheikh per i colloqui di domani. Le discussioni inizieranno con la creazione delle condizioni affinché gli ostaggi vengano rilasciati entro pochi giorni, con l'aiuto della Croce Rossa. Ma nell'organizzazione qualcosa scricchiola. Come racconta Guido Olimpio dalle pagine del Corriere, Hamas continua a presentarsi come un’organizzazione a tre teste, ma sempre più lacerata al suo interno. La prima componente è quella della diaspora, con i dirigenti storici basati tra Doha e Beirut; la seconda è guidata dal capo militare e politico Izzedine al Haddad, rimasto a Gaza; la terza è formata da una nuova generazione di quadri che ha preso il posto dei comandanti caduti e che oggi si mostra più radicale e ostile a qualsiasi concessione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
