Scontro tra due auto una si ribalta | ragazzina ricoverata in codice rosso
Violento schianto nella notte sull'autostrada A4, nel territorio di Calcinato. A riportare le conseguenze più gravi nell’incidente avvenuto sulla carreggiata in direzione Milano è stata una ragazza di 13 anni, trasportata d’urgenza all’ospedale di Peschiera del Garda e ricoverata in codice rosso. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
