Scontro Infuocato a Omnibus | La Lite Tra Capezzone e Telese Termina con l’Abbandono dello Studio e il Gelo di Gaia Tortora
Il dibattito sulla Flotilla e i presunti finanziamenti di Hamas ha acceso gli animi: Telese ha intimato un “Stai a cuccia” a Capezzone, scatenando la reazione dell’editorialista e la critica della conduttrice. La Miccia della Flotilla e le Accuse di Capezzone Nella puntata di Omnibus su La7 andata in onda domenica 5 ottobre 2025, si . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
In questa notizia si parla di: scontro - infuocato
Donatella Rettore, è scontro con la mamma di Giorgia: il botta e risposta infuocato
Avatar: Fuoco e Cenere, una nuova immagine anticipa un scontro infuocato!
Avatar: fuoco e cenere mostra un scontro infuocato nelle nuove immagini
Enzo Iacchetti accusato di essere fascista esplode: “st***nzo…” Scontro infuocato dopo aver denunciato il genocidio a Gaza. Leggi l’articolo al link: https://striscialanotizia.mediaset.it/news/enzo-iacchetti-accusato-essere-fascista-esplode-dopo-aver-denunciat - X Vai su X
Italia Mattanza. . Scontro Infuocato É Semprecartabianca: Presidente 'Amici di Israele' contro Enzino Iacchetti su Gaza": "Sei fa***sta" - "S°°°nzo, scendo giù" 16 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Lite furiosa in TV: accuse durissime tra i due noti giornalisti e la fuga, il video - Scontro infuocato a Omnibus su La7 tra Daniele Capezzone e Luca Telese: lite in diretta TV sul caso Flotilla, il video. Secondo newsmondo.it
Capezzone-Telese, lite in tv sulla Flotilla tra "buffone" e "fascista" - Video - Capezzone pone domande all'europarlamentare Scuderi, poi la lite con Telese che lascia lo studio di Omnibus Scontro in diretta in tv, a Omnibus su La7, tra Daniele Capezzone e Luca Telese. Si legge su msn.com