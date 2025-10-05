Scontro in diretta tra Capezzone e Telese sulla Flotilla | Buffone stai a cuccia Vergognati fascista rosso
Scontro in diretta tra Daniele Capezzone e Luca Telese nel corso della puntata di Omnibus trasmessa domenica 5 ottobre. Telese ha deciso di lasciare lo studio dopo le dichiarazioni di Capezzone sulla Global Sumud Flotilla. Prima però sono volati insulti e parole grosse. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: scontro - diretta
Incidente in A1, tre morti: scontro tra camion e auto in galleria, tratto chiuso. Diretta
LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: arrivano i Pirenei! Scontro frontale tra Pogacar e Vingegaard
Garlasco, gli annunci degli avvocati di Stasi e Sempio in diretta. È scontro
IL MESSINA DOMANI AD ENNA. È UN ALTRO SCONTRO DIRETTO Si giocano domani le partite della sesta giornata del campionato di serie D. Il Messina viaggia alla volta di Enna per affrontare la formazione guidata da Passiatore, altra diretta concorrente n - facebook.com Vai su Facebook
Scontro in diretta a #piazzapulita tra Montanari e Crosetto: "Propaganda di un complice del genocidio". - X Vai su X