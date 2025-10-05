Scontro in diretta tra Capezzone e Telese sulla Flotilla | Buffone stai a cuccia Vergognati fascista rosso

Scontro in diretta tra Daniele Capezzone e Luca Telese nel corso della puntata di Omnibus trasmessa domenica 5 ottobre. Telese ha deciso di lasciare lo studio dopo le dichiarazioni di Capezzone sulla Global Sumud Flotilla. Prima però sono volati insulti e parole grosse. 🔗 Leggi su Fanpage.it