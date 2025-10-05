Scontro frontale tra auto sulla Statale | due morti Bloccata la Val Seriana

Bergamonews.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente poco dopo le 7 di domenica 5 ottobre lungo la Statale 671 della Val Seriana, nel tratto tra la rotatoria della Ria da Pì e l’Itema in territorio di Casnigo: due auto si sono scontrate frontalmente. Una delle due vetture ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: l’elisoccorso da Bergamo, diverse ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo Areu ci sarebbero due morti ed un ferito, ma si attendono conferme da parte delle forze dell’ordine presenti sul posto. Le fiamme hanno reso le operazioni particolarmente complesse e la statale è rimasta completamente bloccata in entrambe le direzioni, con lunghissime code formatesi già dalle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

scontro frontale tra auto sulla statale due morti bloccata la val seriana

© Bergamonews.it - Scontro frontale tra auto sulla Statale: due morti. Bloccata la Val Seriana

In questa notizia si parla di: scontro - frontale

Scontro frontale fra auto, 4 feriti in ospedale: paura per 2 bambini

Incidente ad Arzachena, scontro frontale tra auto: morti due ragazzi di 17 e 18 anni, altri 3 feriti gravi

Scontro frontale, muoiono due ragazzi di 17 e 18 anni

scontro frontale auto stataleMartinsicuro: scontro sulla statale, perde la vita 47enne di San Benedetto del Tronto. Due in fuga - A perdere la vita nello scontro violentissimo un uomo di 47anni di San Benedetto del Tronto: era in auto con moglie e due figli, tutti feriti, quando c'è stato l'impatto lungo la statale 16. Secondo rete8.it

scontro frontale auto stataleEsine, violento scontro tra auto e furgone: traffico sulla Ss 42 - L’incidente – stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un frontale – è avvenuto poco prima delle 17. giornaledibrescia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scontro Frontale Auto Statale