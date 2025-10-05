Grave incidente poco dopo le 7 di domenica 5 ottobre lungo la Statale 671 della Val Seriana, nel tratto tra la rotatoria della Ria da Pì e l’Itema in territorio di Casnigo: due auto si sono scontrate frontalmente. Una delle due vetture ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: l’elisoccorso da Bergamo, diverse ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo Areu ci sarebbero due morti ed un ferito, ma si attendono conferme da parte delle forze dell’ordine presenti sul posto. Le fiamme hanno reso le operazioni particolarmente complesse e la statale è rimasta completamente bloccata in entrambe le direzioni, con lunghissime code formatesi già dalle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Scontro frontale tra auto sulla Statale: due morti. Bloccata la Val Seriana