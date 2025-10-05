Scontri pro Pal ora il Pd si indigna per i controlli

Da mercoledì a domenica l'Italia è stata attraversata da manifestazioni per la Palestina che, ogni giorno, sono sfociate nella violenza. Anche l'ultima di Roma non ha fatto eccezione: al termine del corteo autorizzato, che si è svolto senza incidenti nonostante gli slogan e le bandiere per i terroristi, si è scatena la guerriglia in città. Gruppi di incappucciati, black block e collettivi con il volto coperto dalle kefieh hanno iniziato a marciare verso il centro di Roma, con l'obiettivo di puntare obiettivi sensibili come ministeri e la Stazione Termini. Lo spezzone sociale del corteo, che poi è stato fermato, ha espressamente dichiarato che avrebbe voluto raggiungere le " sedi dei ministeri per chiedere conto della complicità del governo con il genocidio ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Scontri pro Pal, ora il Pd si indigna per i controlli. I poliziotti replicano: "Spranghe per i trattati di pace?"

scontri pro pal pdScontri pro Pal, ora il Pd si indigna per i controlli. I poliziotti replicano: "Spranghe per i trattati di pace?" - L'incredibile presa di posizione del Pd per i controlli sui pullman e auto diretti a Roma ha scatenato la rabbia dei poliziotti: "Questi signori non sanno, o fingono di non sapere" ... Riporta msn.com

scontri pro pal pdScontri a Roma alla manifestazione pro Pal, 262 identificati e 12 fermi: il video della guerriglia urbana - Scene di guerriglia urbana a Roma durante la manifestazione per Gaza: devastazione nella Capitale negli scontri tra antagonisti e forze dell'ordine ... Si legge su virgilio.it

