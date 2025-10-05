Scontri pro Pal ora il Pd si indigna per i controlli I poliziotti replicano | Spranghe per i trattati di pace?
Da mercoledì a domenica l'Italia è stata attraversata da manifestazioni per la Palestina che, ogni giorno, sono sfociate nella violenza. Anche l'ultima di Roma non ha fatto eccezione: al termine del corteo autorizzato, che si è svolto senza incidenti nonostante gli slogan e le bandiere per i terroristi, si è scatena la guerriglia in città. Gruppi di incappucciati, black block e collettivi con il volto coperto dalle kefieh hanno iniziato a marciare verso il centro di Roma, con l'obiettivo di puntare obiettivi sensibili come ministeri e la Stazione Termini. Lo spezzone sociale del corteo, che poi è stato fermato, ha espressamente dichiarato che avrebbe voluto raggiungere le " sedi dei ministeri per chiedere conto della complicità del governo con il genocidio ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
