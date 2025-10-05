Scontri e slogan evitiamo l’incendio dell’Italia L’allarme di Sisci

Hamas si arrende a Gaza ma cerca di accendere un incendio in Italia? Ieri sera Roma è diventata un campo di battaglia con militanti “pro-pal” mascherati che facevano barricate e incendiavano auto in sosta. Erano in coda a una manifestazione enorme e in grandissima parte pacifica. Ma è un allarme forte la durezza degli scontri e l’incongruenza degli slogan. Hanno urlato solo contro Israele, come se ci fosse un unico colpevole nella vicenda, e per la pace, come se fosse lontana quando invece l’accordo c’è stato e sta solo ad Hamas di liberare gli ostaggi. Sono immagini non nuove, anzi antiche per la penisola che solo qualche decennio fa era il terreno di lotta della guerra fredda tra Occidente e blocco sovietico. 🔗 Leggi su Formiche.net

