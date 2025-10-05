Scontri al corteo pro Gaza a Roma gli idranti della Polizia in azione a Santa Maria Maggiore – Il video

Open.online | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 Scontri al corteo pro Gaza che ha sfilato per le vie di Roma, ecco gli idranti della Polizia in azione nei pressi della Chiesa di Santa Maria Maggiore per scongiurare tafferugli. Polizia Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scontri - corteo

Scontri al corteo Pro Pal a Brescia: altre tre perquisizioni. La polemica non si placa

Corteo pro Gaza a Roma, scontri con la polizia

Scontri con la polizia e i carabinieri al corteo per Gaza a Milano: protestano 3mila manifestanti

scontri corteo pro gazaScontri al corteo pro Gaza a Roma, gli idranti della Polizia in azione a Santa Maria Maggiore - (Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 Scontri al corteo pro Gaza che ha sfilato per le vie di Roma, ecco gli idranti della Polizia in azione nei pressi della Chiesa di Santa Maria Maggiore per scongiu ... Si legge su la7.it

scontri corteo pro gazaCorteo per Gaza a Roma: «Siamo un milione». Poi l’assalto degli antagonisti: scontri con la polizia, danni a negozi e auto. Due arresti, feriti 41 agenti - «Siamo più di un milione per Gaza», rilanciano più volte gli organizzatori a Roma dagli altoparlanti. Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Scontri Corteo Pro Gaza