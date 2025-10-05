Scontri al corteo pro Gaza a Roma gli idranti della Polizia in azione a Santa Maria Maggiore – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 Scontri al corteo pro Gaza che ha sfilato per le vie di Roma, ecco gli idranti della Polizia in azione nei pressi della Chiesa di Santa Maria Maggiore per scongiurare tafferugli. Polizia Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
