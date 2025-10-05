Scontri a Roma al corteo per Gaza | due arresti 41 gli agenti feriti

Romatoday.it | 5 ott 2025

Un bilancio pesante, pesantissimo. Decine feriti tra le forze dell’ordine al termine di una giornata che, per colpa di un ristretto gruppo di antagonisti, è diventata un incubo per i residenti dell’Esquilino. Centinaia le persone fermate e identificate, due gli arrestati. Un bollettino di guerra. 🔗 Leggi su Romatoday.it

scontri roma corteo gazaCorteo pro Gaza a Roma, un fiume di gente a Roma: scontri con la polizia - (Agenzia Vista) Roma, 05 ottobre 2025 La manifestazione pro Gaza a Roma ripresa dall'alto dai velivoli delle forze dell'ordine. Riporta msn.com

scontri roma corteo gazaCorteo per Gaza a Roma: «Siamo un milione». Poi l’assalto degli antagonisti: scontri con la polizia, danni a negozi e auto. Due arresti, feriti 41 agenti - «Siamo più di un milione per Gaza», rilanciano più volte gli organizzatori a Roma dagli altoparlanti. Si legge su ilmessaggero.it

