Scontri a Roma al corteo per Gaza | due arresti 41 gli agenti feriti
Un bilancio pesante, pesantissimo. Decine feriti tra le forze dell’ordine al termine di una giornata che, per colpa di un ristretto gruppo di antagonisti, è diventata un incubo per i residenti dell’Esquilino. Centinaia le persone fermate e identificate, due gli arrestati. Un bollettino di guerra. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Corteo per Gaza a Roma, 11 fermati dopo gli scontri con la polizia - facebook.com Vai su Facebook
Una marea #proPal alla #manifestazione di #Roma, in serata la #guerriglia. Un milione di persone, secondo gli organizzatori, ha preso parte alla manifestazione di oggi pro #Palestina di Roma, al termine sono scoppiati tafferugli e scontri con le forze dell'or - X Vai su X
Corteo pro Gaza a Roma, un fiume di gente a Roma: scontri con la polizia - (Agenzia Vista) Roma, 05 ottobre 2025 La manifestazione pro Gaza a Roma ripresa dall'alto dai velivoli delle forze dell'ordine. Riporta msn.com
Corteo per Gaza a Roma: «Siamo un milione». Poi l’assalto degli antagonisti: scontri con la polizia, danni a negozi e auto. Due arresti, feriti 41 agenti - «Siamo più di un milione per Gaza», rilanciano più volte gli organizzatori a Roma dagli altoparlanti. Si legge su ilmessaggero.it