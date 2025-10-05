Sconfitto in volata Mr Darcy | secondo posto per il cavallo di Allegri

Pianetamilan.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio ippico romano, Mr. Darcy - il cavallo di Massimiliano Allegri - è stato sconfitto in volata nel Premio Spanevin. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

sconfitto in volata mr darcy secondo posto per il cavallo di allegri

© Pianetamilan.it - Sconfitto in volata Mr. Darcy: secondo posto per il cavallo di Allegri

In questa notizia si parla di: sconfitto - volata

sconfitto volata mr darcyAllegri perde di corto muso in attesa di Juve-Milan: cos'è successo - A poche ore dalla prima da ex all'Allianz Stadium, il tecnico rossonero va ko... Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Sconfitto Volata Mr Darcy