Sconfitto in volata Mr Darcy | secondo posto per il cavallo di Allegri
Nel pomeriggio ippico romano, Mr. Darcy - il cavallo di Massimiliano Allegri - è stato sconfitto in volata nel Premio Spanevin. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dopo Ricci (sconfitto), ci prova Tridico: "Riconoscerò lo stato di Palestina". La mossa del candidato del centrosinistra, che dopo sanità e reddito di cittadinanza spera nell'effetto Gaza per la volata finale.
Allegri perde di corto muso in attesa di Juve-Milan: cos'è successo - A poche ore dalla prima da ex all'Allianz Stadium, il tecnico rossonero va ko... Secondo tuttosport.com