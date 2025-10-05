Tempo di lettura: 2 minuti “Caro Padre Paolo, questa volta non c’eri ad aspettarmi alle porte del convento per la festa di San Francesco. E non eri nemmeno al mio fianco, quando ho preso la parola per un breve discorso ai fedeli. Dopo aver vissuto una vita intera per San Francesco te ne sei andato proprio il giorno della sua festa. Che peccato! Mi volevi bene e porto con me il rammarico di non avere trascorso più tempo in tua compagnia. Che San Francesco ti accolga in paradiso, ci doni la pace ed il coraggio di fare scelte giuste, anche se non convenienti, esattamente come fece lui, che si spogliò di tutto, per seguire Cristo e per stare vicino agli ultimi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scomparsa Padre Paolo, cordoglio per il Frate al fianco degli ultimi