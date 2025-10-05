Scomparsa a cercare funghi Parla il marito

Nuove ricerche ieri di Piera Pinna, la 69enne originaria di Oristano in Sardegna e residente a San Miniato, scomparsa il 21 settembre nei boschi di Medicina, paesino nel territorio comunale di Pescia, una piccola frazione. In campo un gruppo di volontari. Presenti anche la Misericordia di Fucecchio e la Protezione Civile sezione di Villa Basilica. "Non posso che ringraziarli tutti – ha detto il signor Remo, l’85enne marito della donna sparita a cercare funghi, mentre lui, quel giorno, attendeva il suo ritorno nel punto in cui si eranoi dati appuntamento –. Spero tanto che riescano a ritrovarla, vorrei sapere cosa è potuto succedere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scomparsa a cercare funghi. Parla il marito

