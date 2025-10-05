Scivola sul sentiero a Oneta soccorsi in azione con l’elicottero dopo un’esercitazione

Ecodibergamo.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INTERVENTO. Una squadra del Soccorso alpino era impegnata in una esercitazione quando è intervenuta per prestare aiuto a una donna scivolata in una zona vicina. E’ successo poco prima delle 16 di domenica 6 ottobre nel territorio di Oneta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

