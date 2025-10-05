Va a fare una passeggiata in centro, si siede su una panchina, viene distratta e derubata della borsetta, muore poco dopo per un arresto cardiaco. Il fatto è avvenuto venerdì. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Scippata della borsa mentre è seduta su una panchina in piazza, Giovanna Trovò ha un malore e muore a 79 anni