Scippata della borsa mentre è seduta su una panchina in piazza Giovanna Trovò ha un malore e muore a 79 anni

Leggo.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Va a fare una passeggiata in centro, si siede su una panchina, viene distratta e derubata della borsetta, muore poco dopo per un arresto cardiaco. Il fatto è avvenuto venerdì. 🔗 Leggi su Leggo.it

