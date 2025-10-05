Sciopero un padre scrive al figlio
Figlio mio, come sai guido autotreni e, lavorando, mantengo la nostra famiglia. Compreso te a scuola. Con i tuoi amici avete manifestato a favore della Palestina, ma lo avete fatto bloccando strade ed autostrade e danneggiando negozi e attività. Non capisco cosa c’entri con la pace. Grazie anche a te sono rimasto bloccato per ore e, invece che rientrare a casa, ho dormito sul camion. Ti ringrazio per il rispetto che avete. Massimo Codeluppi Risponde Beppe Boni Le parole sono pacate, più che indignazione c’è amarezza, c’è delusione. Ecco cosa prova un padre che parla al figlio il quale ha aderito alla manifestazione con sciopero incluso che ha bloccato l’Italia e ha permesso indirettamente ai soliti noti di lasciarsi andare a violenze e devastazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
