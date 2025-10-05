Scioperi per Gaza la Lega alza il tiro | Garanzia finanziaria a chi organizza i cortei lavoriamo alla legge 126 agenti feriti è una vergogna

Affaritaliani.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega lavora a una proposta di legge "che garantisce il diritto a manifestare, ma prevede la richiesta di garanzie finanziarie agli organizzatori e i promotori di alcune manifestazioni, valutate a rischio da questori e prefetti". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

