Scioperi per Gaza la Lega alza il tiro | Garanzia finanziaria a chi organizza i cortei lavoriamo alla legge 126 agenti feriti è una vergogna

La Lega lavora a una proposta di legge "che garantisce il diritto a manifestare, ma prevede la richiesta di garanzie finanziarie agli organizzatori e i promotori di alcune manifestazioni, valutate a rischio da questori e prefetti". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Scioperi per Gaza, la Lega alza il tiro: "Garanzia finanziaria a chi organizza i cortei, lavoriamo alla legge. 126 agenti feriti è una vergogna"

In questa notizia si parla di: scioperi - gaza

Gli scioperi di settembre: dai precari della giustizia ad Amt, fino alla mobilitazione generale per Gaza

Scioperi per Gaza, stop il 19 e 22 settembre. Orari e cosa sapere

Scioperi per Gaza, il 19 e 22 settembre a rischio trasporti e scuole: orari e fasce di garanzia

Segui tutti gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/gaza-scioperi-e-proteste-citta-roma-e-milano-treni-cancellati-e-ritardi-AHLUHPyC #Gaza #sciopero #Italia - facebook.com Vai su Facebook

#Gaza e #Flotilla, oggi scioperi e cortei tra disagi e polemiche. In diretta dalla stazione di Milano ecco la situazione di questa mattina #Mattino5 - X Vai su X

Scioperi per Gaza del 19 e 22 settembre: settori coinvolti, orari e motivazioni della mobilitazione nazionale - Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha definito la situazione "un’azione di vera e propria occupazione da parte del governo Netanyahu" e ha chiesto ai governi di sospendere gli ... Si legge su alfemminile.com

Scioperi per Gaza, stop il 19 e 22 settembre. Orari e cosa sapere - Cgil ha proclamato per venerdì 19 settembre uno sciopero di 4 ore nell'ambito della giornata di mobilitazione indetta dalla Cgil per fermare il massacro a Gaza. tg24.sky.it scrive